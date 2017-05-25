Суд избрал меру пресечения экс-заместителю председателя харьковской налоговой

Печерский районный суд Киева избрал экс-заместителю руководителя харьковской налоговой администрации Татьяне Масловой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 999 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято Печерским райсудом Киева сегодня.

Маслова должна внести залог в размере 998,760 тыс. грн в течение 5 дней.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

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По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

Производство открыто по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением).