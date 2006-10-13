Ющенко поручил Азарову разобраться с ЕЭП
22:25, 13 октября 2006Политика
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Трех недель должно хватить
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил первого вице-премьер-министра Украины, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА представителем от Украины в Группе высокого уровня по формированию Единого экономического пространства, главой делегации Украины на заседаниях Группы.
Кроме того, В.ЮЩЕНКО поручил Н.АЗАРОВУ подать до 31 октября 2006 года в установленном порядке на утверждение Президенту Украины проект Генеральных директив делегации Украины.
Указ обнародован на официальном сайте главы государства.
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