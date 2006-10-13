Ющенко поручил Азарову разобраться с ЕЭП

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил первого вице-премьер-министра Украины, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА представителем от Украины в Группе высокого уровня по формированию Единого экономического пространства, главой делегации Украины на заседаниях Группы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО поручил Н.АЗАРОВУ подать до 31 октября 2006 года в установленном порядке на утверждение Президенту Украины проект Генеральных директив делегации Украины.

Указ обнародован на официальном сайте главы государства.