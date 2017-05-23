Суд в оккупированном Крыму запретил Чубарову свидетельствовать по делу Чийгоза

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не удовлетворил ходатайство стороны защиты о вызове на допрос председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по делу его заместителя Ахтема Чийгоза в оккупированный Крым.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката обвиняемого Николая Полозова.

«Ходатайство было заявлено вчера, согласно закону, суд был обязан рассмотреть это ходатайство, но судьи под надуманным предлогом взяли паузу, чтобы те политические кураторы, которые это дело ведут, обсудили этот важный вопрос», – сказал Полозов.

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По мнению адвоката, решение о вызове на допрос Чубарова в Крым является политически мотивированным.

15 мая Чубаров заявил, что готов стать свидетелем защиты по делу Чийгоза.

Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием парламента Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в частности из партии «Русское единство». Оккупационные власти в Крыму обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Дело Чийгоза российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – в отношении Чийгоза, и отдельно в отношении других фигурантов процесса – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.