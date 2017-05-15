Чубаров согласился дать свидетельские показания в крымском суде по делу Чийгоза

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров согласился дать свидетельские показания в Верховном суде аннексированного Крыма по делу своего заместителя Ахтема Чийгоза.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление он сделал сегодня на пресс-конференции.

Чубаров рассказал, что к нему обратился адвокат Чийгоза Николай Полозов с просьбой дать личное согласие на вызов в Верховный суд в качестве свидетеля. По словам Чубарова, адвокат сослался на статью Уголовно-процессуального кодекса РФ, которая гарантирует ему иммунитет.

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Как сказал Чубаров, в ближайшее время Полозов приедет в Украину и 19 мая получит заявление о его согласии на вызов Верховным судом Крыма.

Также Чубаров отметил, что, в соответствии с российским законодательством, он не может быть допрошен с помощью Skype или другим виртуальным способом.

«Ахтем Чийгоз - мой заместитель. Ему грозит очень большой срок заключения. Там есть десятки других людей, которые сейчас закрыты и находятся под следствием. Я один из тех людей, которые могут дать объективные показания ... Законодательство РФ предусматривает механизм такой, который якобы гарантирует в полной мере иммунитет на момент моего пребывания при условии, что они меня официально вызовут, и я не могу не дать согласие на то, чтобы воспользоваться таким правовым механизмом», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, суд аннексированного Крыма инкриминирует Чийгозу "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Он был взят под стражу 29 января 2015 года.