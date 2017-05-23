На кредиты европейских правительств строится приграничная инфраструктура - нардеп

В этом году «Укравтодор» запланировал 47 млн грн на строительство приграничной дорожной инфраструктуры. Это стало возможным в результате Договора между правительствами Польши и Украины о предоставлении Украине кредита на сумму 100 млн евро на условиях связанной помощи, сообщил в своем блоге на ресурсе «Обозреватель» глава парламентского Комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич.

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Помимо того, Госпогранслужба потратит 5 млн грн на модернизацию автоматизированных систем приграничного контроля. А Государственная фискальная служба направит 17,3 млн грн на строительство приграничной инфраструктуры и обустройство пунктов пропуска, написал депутат.

В качестве удачного примера обустройства приграничной дорожной инфраструктуры Ярослав Дубневич приводит ситуацию на границе с Венгрией.

«В нынешнем году на эти нужды планируется направит 100 млн грн – благодаря кредиту, полученному от правительства Венгрии. Планируется капремонт нескольких автодорог – в том числе, международного уровня, - написал Дубневич. - Кроме того, «Укравтодором» начато проектирование автомобильной дороги на границе с Венгрией с созданием нового КПП. Новая автострада станет главным автомобильным коридором между Украиной и Венгрией. Таким образом не только разрешится многолетняя проблема сообщения между нашими странами – это значительно упростит транспортное сообщение Украины с Европой», - уверен глава Комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич.

«Все это – реальные примеры развития Карпатского региона. На новый уровень его должен поднять транснациональный проект VIA-Karpatia, который объединит собой двеять европейских стран и позволит связать север Европы с ее портами на юге. Украина просто обязана принять активное участие в проекте. У нас ключевой козырь – уникальное геополитическое расположение, которое позволяет быть наиболее удобным транзитным государством континента».