Арьев пояснил мгновенную реакцию генсека СЕ на блокирование российских соцсетей дружбой с Путиным

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заговорил о "дружеских отношениях" генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Арьева, генсек Совета Европы всегда неохотно реагирует на нарушения прав крымских татар, пытается обходить тему аннексии Крыма, игнорирует постоянные обстрелы российскими боевиками населенных пунктов.

Читайте такжеКрупнейшие мобильные операторы Украины начинают блокировку российских сайтов

"Зато ограничения в Украине контролируемых ФСБ россоцсетей вызывает у него мгновенную реакцию. Я понимаю, что господин Ягланд в приятельских отношениях с Путиным и надеюсь, что они не зайдут так далеко, как отношения с россиянами пока еще действующего президента ПАСЕ Аграмунта", - отметил глава украинской делегации.

Как сообщал УНИАН, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд раскритиковал блокирование российских сайтов в Украине, считая, что это противоречит свободе высказываний.