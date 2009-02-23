Тимошенко нашла несколько теплых слов для Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила Президента Виктора ЮЩЕНКО с 55-летием.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, Ю.ТИМОШЕНКО в поздравительной телеграмме отметила, что «сегодняшний юбилей - это период жизни, когда зрелый опыт соединяется со значительными возможностями, это время, когда достижения дополняются планами на будущее».

Премьер-министр пожелала Президенту, чтобы у него «в душе и в сердце всегда было тепло и уютно», несмотря на то, что по календарю сейчас зима.

Ю.ТИМОШЕНКО также пожелала В.ЮЩЕНКО и его семье крепкого здоровья и благополучия.