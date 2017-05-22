Судьба "нормандского формата" и Минских договоренностей решится во время саммита G7 - дипломат

Дальнейшая судьба «нормандского формата» и Минских договоренностей решится во время саммита «Группы семи» (G7) в Италии. Об этом заявил дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный в эфире Радио Свобода.

Читайте такжеНардеп: В США вышел репортаж о Медведчуке как друге Путина

«Очевидно, что там во время рассмотрения ключевых вопросов, а они, к счастью или на беду, будут касаться евразийского региона, и там будут излагаться и позиция украинской, и российской стороны. Там будет решена и судьба «нормандского формата», и судьба минского процесса. А окончательная точка будет поставлена в июле, когда в Гамбурге соберется «Группа семи» (в Гамбурге в это время состоится саммит "двадцатки", скорее всего, речь идет о нем - УНИАН). Но основные события начнут разворачиваться после встречи «Группы семи», – считает Бессмертный.

По его словам, перед этим саммитом Россия пытается продемонстрировать затишье на Донбассе.

«Исходя из того, как развиваются события на линии соприкосновения, – это маневр, и суть маневра с российской стороны – показать определенное затишье. Но на фоне этого, на фоне внутренних проблем, которые есть у России, она готовится к обострению. Этот маневр – попытка замылить глаза всем участникам перед «большой семеркой». Для меня очевидно, что Россия накапливает силы, чтобы затем идти на обострение», – отметил Бессмертный.

По мнению дипломата, в последние месяцы Украина принимала участие в поисках новой конфигурации «нормандского формата» и изменении минского процесса.