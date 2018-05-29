Украина – это Европа: легальный "кайф"

В Украине о частичном легалайзе заговорили в 2005 году, когда сторонники декриминализации каннабиса вышли на свою первую демонстрацию. В итоге так называемый конопляный Марш Свободы стал ежегодной традицией.

Двенадцать лет назад активисты протестовали против наркокоррупции в силовых органах и требовали создать национальную стратегию по наркотикам. Добиться этого им удалось в 2013 году – 28 августа правительством была принята Стратегия государственной политики в отношении наркотиков на период до 2020 года.

Помимо прочего, этот документ предусматривал смену акцентов в работе правоохранительных органов касательно незаконного оборота наркотиков.

Было решено определить приоритетом «концентрацию усилий на выявлении противоправной деятельности организованных преступных группировок, поскольку уголовное наказание наркозависимых лиц и мелких дилеров не влияет существенно на снижение уровня потребления наркотиков среди населения». Таким образом, предполагалось, что количество судебных приговоров по ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» должно существенно вырасти. Особенно, по сравнению со ст. 309 УК, предусматривающей те же действия, только без цели сбыта наркотических средств (то есть для личного пользования).

В течение нескольких лет после создания и подписания этой Стратегии «конопляный» Марш Свободы в Украине не проводился. Но активисты следили за ее выполнением, и, как оказалось, не зря – прописанные приоритеты остались исключительно на бумаге...

Декриминализация вместо легализации

Согласно данным государственной судебной администрации Украины, в 2016 году по всем частям статьи 307 УК было осуждено 729 человек. А только по части 1 статьи 309 УК (речь идет о хранении без цели сбыта именно небольшого количества запрещенных веществ) – более 5 тысяч человек. «В большинстве случаев, речь шла именно о конопле, уголовная ответственность за которую у нас начинается за хранение без цели сбыта от 5 грамм – это самый низкий порог среди всех стран Европы», – отмечает пресс-атташе Марша Свободы Тарас Ратушный.

И добавляет, что, к примеру, в одной из наиболее свободных в этом плане Голландии не преследуется уголовно до 30 грамм, в Чехии – до 15 грамм.

Исходя из этого, активисты Марша Свободы требуют декриминализовать ч.1. ст.309 УК - то есть перевести ответственность из разряда уголовной в административную.

Эту идею поддерживают в Евразийском институте наркополитики. По словам его сотрудника, юриста Владимира Буяльского, во-первых, хранение незначительного количества наркотиков в личных целях не настолько общественно опасно, чтобы людей отправлять за решетку. Как следствие, государство тратит на их содержание колоссальные средства. А, во-вторых, административная ответственность позволит применять к таким людям полноценное лечение и реабилитацию, которые просто невозможны в местах лишения свободы. «Кроме того, согласно статистике, в 2016 году из 5067 осужденных лиц по ч.1. ст.309 к 2869 был применен штраф. Но в Кодексе Украины об административных правонарушениях тоже есть санкция «штраф». Зачем тогда начинать следствие, инкриминировать уголовную ответственность?», – говорит Буяльский.

Юрист подчеркивает, что, требуя декриминализации, активисты подразумевают ее для «небольшого количества наркотиков». За более высокие дозы уголовная ответственность должна оставаться в силе и дальше.

В поддержку замены уголовной ответственности по ч.1 ст.309 УК административной высказался и адвокат Кирилл Сергеев. «Большинство подсудимых по этой статье – студенты. И часто в результате судимости их исключают из университетов, не берут потом на работу. Как гражданин, я против идеи легализации легких наркотиков, но хранение небольших доз не считаю преступлением. Это действительно легкое нарушение, за которое молодому человеку штрафа вполне хватит как наказания, ломать ему жизнь судимостью – это слишком», – убежден он.

В принципе, размер «небольшого количества» наркотических веществ определяется приказом №188 Министерства здравоохранения. И если бы Минздрав изменил размеры, увеличив порог с нынешних 5 грамм – о внесении изменений в Уголовный кодекс речь и вовсе бы не зашла. «Однако мы несколько лет бьемся над тем, чтобы Минздрав изменил эти свои таблицы – они не желают. Говорят, что должны согласовывать этот вопрос с МВД, прокуратурой, судом. А все могла бы решить подпись Ульяны Супрун... Вот нам и пришлось себе усложнить работу – требовать декриминализации ч.1. ст. 309 – ведь если эту часть ликвидировать, то тогда нужно будет вносить изменения в таблицы Минздрава», – объясняет координатор глобальной кампании «Support. Don’t punish» Павел Скала.

Он отмечает, что на мировом уровне тема полного или частичного легалайза постоянно на слуху. Все больше стран смягчают свое законодательство и государственную наркополитику. К примеру, в США ежегодно увеличивается количество штатов, поддержавших легализацию марихуаны: «Да, зависимые люди все равно употребляют наркотики, но делают это более безопасно. А вот правоохранительные системы не бегают за «планокурами», а занимаются раскрытием тяжких преступлений, разбоев, нападений, убийств. И это работает», - говорит Скала.

По его словам, в странах, где произошла легализация/декриминализация употребления или хранения марихуаны, не только уменьшился уровень уголовной преступности, но и повысилась прибыль от налогов, потому что нелегальный бизнес стал сверхприбыльным легальным. Впрочем, это не увеличило количество наркозависимых. И такая ситуация наблюдается не только в США, но также во многих европейских странах - Чехии, Нидерландах, Португалии.

«Финализируются вопросы открытия, в частности, в Монреале, еще двух комнат для безопасного употребления наркотиков в Канаде. На конференции, с которой я вернулся на днях, приводили в пример опыт Франции, где полгода назад открыли первую комнату употребления наркотиков – за 6 месяцев ею воспользовались несколько сотен потребителей, было 30 тысяч визитов и ни одного случая передозировки. Наблюдается уменьшение уровня распространения ВИЧ-инфекций, гепатита С (которые передаются при инъекционном употреблении наркотических веществ, - УНИАН), и теперь они решают открыть еще несколько комнат по стране, хотя изначально эта идея очень негативно воспринималось широкой общественностью», – рассказывает он.

«Косяк» под Кабмином

Несоблюдение властью подписанной ею же Национальной стратегии наркополитики заставило активистов вернуться в правительственный квартал после многолетнего перерыва. В субботу, 20 мая, под Кабмин со своими требованиями вышли около сотни человек. Но, по словам организаторов мероприятия – объединения гражданских инициатив «Объективная реальность», это просто первая акция в рамках «конопляного» Марша Свободы, который, предварительно, запланирован на 16 сентября текущего года.

По словам Тараса Ратушного, цель этой весенней акции – привлечь внимание к проблеме, а осенью «Марш уже соберет значительно больше людей». Судя по контингенту мероприятия, это люди 20-30 лет самых разных профессий – музыканты, художники, журналисты, студенты, правозащитники, юристы. В субботу они вышли под Кабмин с метровым картонным «косяком», кто-то был в банданах и гольфах с изображениями каннабиса, кто-то не поленился сделать плакаты: «Свобода, равенство, декриминализация», «Не наши улыбки страну разрушают».

«Я употребляю, но не хочу становиться в один ряд с обычными преступниками и не понимаю, почему за это подразумевается уголовное наказание, как будто я рецидивист? Я не вижу ничего преступного в том, что я покурю вечером после работы», – рассказывает программист Ася.

«Я не наглею, не стою и не курю посреди улицы», - добавляет она.

Ее мнение разделяют и другие участники акции. Более того, многие из них считают, что марихуана ничем не страшнее алкоголя, и, возможно, даже менее опасна, чем, к примеру, сахар. «Мне хватает покурить два-три раза в год, а шоколад хочется каждый день. Что больший наркотик?» – говорит будущая студентка киевского университета Леся. «Алкоголь приводит к более страшным последствиям. Я не за легализацию сильных наркотиков. Но трава – это не самое страшное», – убежден музыкант Антон.

«Для большинства людей ничего плохого не будет. Курение травки не вызывает зависимости», - считает одна из самых взрослых участниц акции Ольга. Сейчас ей 57 лет и она признается, что, время от времени, употребляет марихуану с 14-ти лет.

Впрочем, озвучивались и другие мнения. Например, что «травка помогает любить людей» или «травку нужно легализовать, потому что это священное растение»…

Официальное обращение со своими требованиями организаторы акции отправили в Кабинет министров накануне. По словам Тараса Радушного, активисты ожидают, что оно будет рассмотрено в ближайшую неделю. «Мы хотим увидеть реакцию правительства на эту акцию, хотим публичных выступлений и комментариев уполномоченных лиц, в первую очередь, МВД, потому что это их статистика [по приговорам]. Не важно, кого они пришлют с публичными заявлениями, хоть Киву», – подчеркивает он.

К слову, советник министра внутренних дел, бывший глава Департамента по борьбе с наркотическими преступлениями Илья Кива, о котором вспоминали участники акции, ранее пообещал приложить все усилия, чтобы всем им «вручили повестки, чтобы эти желающие бесконтрольного легко кайфа выполнили свой долг перед Родиной». В ответ на такую позицию советника Авакова, ветераны батальйонов «Айдар» и «Донбасс» даже записали видеообращение, в котором заявили, что требование акции – это не «желание безнаказанного кайфа», а вопрос эффективности работы МВД в борьбе с наркопреступностью.

Любопытно, что, в большинстве своем, участники «конопляного» Марша Свободы высказываются за декриминализацию статей УК по хранению и личному употреблению травки. Тема же полноценного легалайза звучит только рефреном, хотя именно это и должно быть конечной целью подобных мероприятий (если исходить из мировой практики).

По мнению адвоката Сергея Телешева, это позволило бы разом решить ряд проблем. Во-первых, побороть один из методов нелегального заработка правоохранителей. «Коррупции, связанной именно с оборотом наркотических или психотропных веществ, очень много. Такие вещества подбрасывают различными путями, или даже, действительно, находят (например, молодежь с каннабисом часто ловят на лавочках) и начинают на этом спекулировать – звонят родителям, и поехали: «ваш ребенок попался, готовьте, 5 тысяч долларов»... Это, безусловно, метод заработка, а не профилактика преступления», - говорит он.

Во-вторых, легализация такого вида бизнеса может дать ощутимый экономический эффект. Адвокат обращает внимание, что, к примеру, после исчезновения такого преступления, как «спекуляция», на всем постсоветском пространстве расцвело предпринимательство. «Другими словами, зачем навязывать человеку штраф или тюрьму, если он платит налоги? Считаю, что государственная политика по легализации каннабиса, как очень легкого вида наркотического вещества, должна производиться в подобном ключе», - отмечает Сергей Телешев.

По его мнению, важно правильно организовать систему легализации легких наркотиков: с ограниченным списком разрешенных веществ (только легких!), ввести некий налог или акциз, чтобы не было хаотичного распространения, подключить какую-то санитарно-гигиеническую проверку, чтобы не происходило подмены одного вещества на другое…

И, в-третьих, по словам адвоката, важно обратить внимание, что, несмотря на всевозможные запреты, курить травку люди не прекращают. «Люди все равно будут употреблять. И не думаю, что после легализации употребление увеличится… Но здесь важен и другой момент. Я даже никогда не слышал, чтобы на фоне курения конопли происходили какие-то бытовые преступления, тогда как на фоне употребления алкоголя – постоянно и везде. И что хуже употреблять?», - говорит он.

«Да» каннабису в медицинских целях

Помимо декриминализации ч.1. ст. 309 Уголовного кодекса, активисты «конопляного» Марша хотели бы пересмотра и государственной политики в использовании каннабиса в медицинских и научных целях, а также настаивают на необходимости узаконить ограниченный контролируемый оборот. Ведь мировой исследовательский опыт и многочисленные клинические исследования свидетельствует о наличии позитивных эффектов применения каннабиса в медицинских целях. Марихуана или вещества, которые в ней содержатся, используется при лечении различных неврологических (хронические боли, эпилепсия, анорексия, депрессивные, посттравматические расстройства) и других соматических или психических заболеваний.

По словам семейного врача и аспиранта Института физиологии им. Богомольца НАН Украины Евгения Гончара, в Украине сейчас в принципе невозможно работать и проводить исследования с марихуаной и каннабиноидами (веществами, которые содержатся в марихуане). Евгений – сторонник легализации правительством научных исследований и медицинского применения каннабиса и его производных. «Но речь идет только о медицинском применении исключительно по рецепту, а не о повальной легализации, когда каждый мог бы где угодно на улице или в аптеке купить каннабис», – подчеркивает он.

В нынешнее время применение марихуаны в медицинских целях разрешено в некоторых штатах США, Канаде, во многих странах Европейского Союза, в частности, в Чехии, Финляндии, Испании и других странах. В Австралии каннабис для медицинских целей легализовали осенью прошлого года, в Израиле – пару месяцев назад. «Конечно, нельзя говорить, что у марихуаны нет абсолютно никаких побочных эффектов. Просто при некоторых заболеваниях, положительные эффекты от терапии превышают негативные. Более того, абсолютно любой медицинский препарат имеет как положительные эффекты, так и побочные, которые возникают при нерациональном применении», – отмечает Гончар.

По его словам, в мире также немало научных публикаций, которые свидетельствуют, что негативные последствия длительного применения марихуаны (зависимость, ослабление когнитивных функций, заболевания легких и другие) не превышают или даже менее выражены, чем у людей, которые длительно употребляют алкоголь или табак.

К слову, меньше месяца назад украинские ученые присоединились к призыву узаконить использование каннабиса для науки, обнародовав открытое обращение к Кабмину. «В практике развитых стран мира каннабиноиды являются, в частности, безальтернативным фармакологическим средством для детей с тяжелой формой врожденной эпилепсии – эти дети имеют от пятидесяти до ста эпилептических припадков в сутки. Действующие законы о научной деятельности запрещают украинским ученым проведение исследований, результаты которых уже в ближайшем будущем могли бы снизить детскую смертность», – отмечает один из подписантов обращения, кандидат биологических наук, лауреат Государственной премии в области науки и техники Дмитрий Исаев.

Этот вопрос, к слову, чиновники уже начали обсуждать. В частности, на заседании Государственной службы Украины по контролю за лекарственными препаратами и наркотиками было принято решение создать рабочую группу, которая вплотную займется разработкой необходимых изменений. Но как быстро они воплотятся в жизнь и воплотятся ли вообще – вопрос. Еще один вопрос – состоится ли диалог правительства с активистами, поддерживающими легалайз.

И последний, но не менее важный вопрос: а готово ли ко всему этому украинское общество? Как показала практика, Европу многие украинцы любят только до тех пор, пока их убеждения не начинают идти в разрез с западными - будь-то легализация секс-труда, ЛГБТ-парад или «тюнинг» Арки Дружбы народов в столице.

Ирина Шевченко