Медведев: у России нет и никогда не было агрессивных замыслов

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что у России нет агрессивных планов, но страна будет укреплять свою боеготовность.

"У России нет и никогда не было агрессивных замыслов и целей", - сказал Президент вчера на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, передает РИА «Новости».

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что безопасность страны, безопасность ее граждан должна быть надежно, гарантированно обеспечена. "И потому укреплению нашей обороноспособности, боеготовности армии и флота мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание", - заявил Президент РФ.