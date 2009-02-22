Колесников предлагает создавать ДНД

Народный депутат Украины, председатель Донецкой областной организации Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет о необходимости создания в регионе с помощью «Союза молодежи регионов» добровольных народных дружин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в Донецке в ходе семинара «Защита законных прав граждан в сфере коммунальных услуг».

По словам депутата, «нам с помощью «Союза молодежи регионов» необходимо вернуться к созданию на общественных началах добровольных народных дружин».

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что сегодня их создание достаточно актуально, так как «в связи с низким доходом населения и ухудшающейся обстановки в плане криминализации общества» дружины должны помогать «городам и районам в наведении общественного порядка». Также он возложил на эти добровольные дружины функцию по защите котельных и недопущению их отключения от теплоснабжения.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, в Мариуполе уже есть опыт создания добровольных народных дружин, который нужно распространить по всему региону.

«У нас есть опыт в Мариуполе. По всей области «Союз молодежи регионов» совместно с управлением внутренних дел разрабатывают программу (совместного сотрудничества – УНИАН), и по максимуму молодежь привлекает», - сказал депутат.

Мотивацией участия в добровольных народных дружинах для молодежи станут, возможно, поощрительные «всевозможные билеты на дискотеки, экскурсии и на другие зрелищные мероприятия», - предположил Б.КОЛЕСНИКОВ, добавив, что «мы будем благодарны молодежи, которая придет добровольно».