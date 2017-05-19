У Трампа не желают приобщаться к "нормандскому формату" - уполномоченный правительства Германии

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не желает брать на себя дополнительные полномочия и приобщаться к "нормандскому формату" по поиску путей урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом в интервью Dеutsche Welle сказал Уполномоченный правительства Федеративной Республики Германия по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер.

«Длительное время были спекуляции, не изменится ли что-то в "нормандском формате", не возникнет ли там новая роль для США. Мое впечатление: сейчас в основном есть консенсус, что "нормандский формат", то есть сотрудничество Германии, Франции, Украины и России в направлении политического урегулирования конфликта, должен продолжаться», - сказал политик.

Он отметил, что не видит проблемы в том, что во Франции избран новый президент.

«Я не вижу никакой проблемы в смене Олланда Макроном. Макрон был в Берлине, и имел возможность поднять этот вопрос в разговоре с правительством ФРГ. У меня сложилось впечатление, что администрация Дональда Трампа не заинтересована перебирать на себя дополнительные задачи в Европе. А скорее, продолжая курс администрации Барака Обамы, она считает это европейской проблемой, которую должны решать европейцы. Хотя, конечно, мы со своей стороны, всегда очень подробно информируем американскую сторону», - заявил Эрлер.

Он заверил, что в Берлине заинтересованы в любом варианте развития процесса, который привел бы к большим успехам, чем сейчас.

Читайте такжеПочему на этот раз Трамп не сможет увернуться от "дел с Россией" - The Guardian

«Но, как я уже говорил, американская сторона не заинтересована в изменении формата. Это то впечатление, которое у нас сложилось. Я думаю, что это также поняли и в Киеве», - добавил немецкий политик.

«Можно было увидеть в администрации Обамы удовлетворение тем, что дополнительное привлечение США не было необходимым. Из-за известного разворота Обамы к Азии в Вашингтоне абсолютно не были недовольны тем, что Германия и Франция взяли на себя ответственность в Европе. Как я уже сказал, всегда проводились консультации и согласования с Америкой. Однако – никакого прямого участия. Похоже, что это будет продолжаться», - сказал Эрлер.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявлял, что надеется, что в будущем Соединенные Штаты Америки будут принимать активное участие в процессе политического урегулирования конфликта на Донбассе.

По словам немецкого чиновника, оба собеседника недвусмысленно высказались за сотрудничество с целью достижения компромисса в этом вопросе. "В начале работы нового правительства это не было так понятно", - подчеркнул Габриэль.