ЕС о блокировании российских сайтов: меры нацбезопасности не должны нарушать свободу мнения

В Европейском Союзе признают, что прерогативой украинской власти является защита национальных интересов, но подчеркивают, что блокирование российских информационных ресурсов в сети не должно нарушать свободу выражения мнения. Об этом говорится в заявлении Представительства Европейского Союза в Украине, переданном агентству УНИАН руководителем отдела прессы и информации представительства Юргисом Вильчинскасом.

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"Мы ознакомлены с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировании ряда российских информационных он-лайн услуг, включая популярные социальные медиа-платформы в Украине, в рамках ограничительных мер, принятых Украиной", - заявили в Представительстве ЕС.

"Мы слышали публичные заявления украинских властей, что решение основывается на обеспокоенности относительно национальной информационной безопасности и что в течение последних месяцев Украина стала объектом многочисленных кампаний по дезинформации и кибератак", - заявили дипломаты.

"Мы осознаем, что защита национальной безопасности является прерогативой украинского правительства", - говорится в заявлении.

"Однако мы ожидаем, что власти осуществят шаги относительно того, что ограничительные меры, принятые на основе национальной безопасности, не будут иметь негативного влияния на фундаментальное право на свободу мнения", - отметили в Представительстве ЕС.

При этом в Евросоюзе ожидают дальнейших объяснений от украинских властей, в том числе в части временного характера этих мер.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсов Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Национального банка Украины.