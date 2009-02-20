Литвин думает, что с Черномырдиным перегнули палку

Заявления Министерства иностранных дел Украины в отношении российского посла Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА приведут к «новому витку противостояния» между нашим государством и Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение сегодня в интервью журналистам высказал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, не надо было со слов посла РФ в Украине В.ЧЕРНОМЫРДИНА «делать вселенскую политику и топ-новость, а надо было, возможно, провести соответствующие беседы, и это дало бы больше результата, нежели эти заявления».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что на сегодня отношения между Украиной и Россией «уже и так на самой низкой отметке». По его мнению, «надо быть более спокойными и деликатными, исходить из того, что нам надо иметь нормальные прогнозируемые отношения».

При этом он добавил, что вполне очевидным является то, что «мы даем основания о нас говорить соответствующим тоном и соответствующим образом оценивать».

Также В.ЛИТВИН допустил, что у министра иностранных дел есть «намного больше работы, чем проводить совещания при участии заместителей министров и послов по особым поручениям, как противодействовать председателю ВР во время его визитов в Брюссель и Данию».

Спикер добавил, что 3 марта задаст этот вопрос министру иностранных дел Владимиру ОГРЫЗКО во время заслушивания информации в парламенте относительно решения Международного суда ООН по поводу острова Змеиный.

По словам В.ЛИТВИНА, он не является сторонником сведения политических счетов и не относит себя к тем политикам, которые за пределами Украины рассказывают, что «в стране все плохие, а он только один хороший».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что парламент хочет заслушать В.ОГРЫЗКО относительно решения Международного суда ООН о разграничении континентального шельфа между Украиной и Румынией в Черном море.

По его словам, «если административные границы не были приняты во внимание (судом), существовавшие во времена Советского Союза, то не возникнет ли искушение у других стран соответствующим образом действовать».

«Я не являюсь сторонником истерики, равно как и не являюсь сторонником, чтобы выдавать любые результаты за победу», - добавил В.ЛИТВИН.

По его словам, необходимо учитывать, что решение суда является окончательным, и «надо думать, как жить дальше».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что парламент именно в таком русле должен рассматривать данный вопрос, чтобы «это не был момент испускания пара и сведения политических счетов».