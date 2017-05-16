В Брюсселе Муженко рассказал коллегам из стран ЕС о ситуации в Украине
На специальной сессии начальник обороны Украины генерал Виктор Муженко предоставил начальникам генеральных штабов 28 стран ЕС оценку текущей ситуации и состояния защиты в его стране.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко предоставил информацию о текущем состоянии ситуации в Украине начальникам генеральных штабов вооруженных сил стран-членов Европейского Союза.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в документе, который был распространен по итогам заседания Военного комитета Евросоюза во вторник в Брюсселе.
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"На специальной сессии начальник обороны Украины генерал Виктор Муженко предоставил начальникам генеральных штабов 28 стран ЕС оценку текущей ситуации и состояние защиты в его стране", - говорится в выводах.
В заседании также приняли участие начальники генеральных штабов государств-партнеров, а именно: Албании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Молдовы, Черногории и Сербии.