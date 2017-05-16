В зоне АТО напряженная ситуация, двое военных ранены - штаб

Ситуация в зоне проведения АТО на протяжении минувших суток оставалась напряженной. Относительно снизив свою боевую активность вчера днем, российско-террористические войска снова начали более интенсивно вести обстрелы позиций ВС Украины вечером. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Всего за минувшие сутки противник 37 раз открывал огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения.

"Приморское направление. Зафиксировано 12 вражеских обстрелов. На этом направлении боевики чаще всего обстреливали наши опорные пункты в районе Широкино. Однако в основном использовали стрелковое оружие. Неподалеку Гнутово они били из автоматических станковых гранатометов. А на участке линии разграничения, которая расположена ближе к временно оккупированному Донецку противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям вблизи Красногоровки и Новомихайловки", - сказано в сообщении.

Читайте такжеБоевики возобновили обстрелы позиций ВСУ из тяжелой артиллерии – ИС

Донецкое направление - здесь пророссийские бандформирования осуществили больше всего обстрелов подразделений сил АТО. Чаще всего обстреливали позиции на окраине Авдеевки. Использовали 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Из таких же средств поражения боевики вчера вечером вели огонь по украинским позициям в районе Песок, Верхнеторецкого, Новгородского, Майорска и Зайцево. Кроме того, возле Зайцево незаконные вооруженные формирования били из 120-мм минометов.

"Луганское направление. На протяжении минувших суток зафиксировано 10 эпизодов применения боевиками оружия. Именно на этом направлении противник наиболее активно использовал артиллерийские системы калибра более 100-мм. Так, вечером бандиты били из 120-мм минометов по нашим опорных пунктах вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Неподалеку от Троицкого боевики также применили ствольную артиллерию калибра 122-мм. Одновременно, в районе этих населенных пунктов противник вел огонь и из более легкого вооружения - гранатометов, пулеметов и минометов калибра 82-мм", - добавили в ведомстве.

В течение прошедших суток двое военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Как сообщал УНИАН, боевики наращивают количество обстрелов на Донбассе.