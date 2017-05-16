Блокировка российских соцсетей вызовет тотальную критику – политолог

Блокирования в Украине доступа к российским социальным сетям вызовет тотальную критику и не поможет президенту достичь поставленных целей. Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его убеждению, с интернет-цензурой нужно быть осторожным. «Безусловно, реакция будет разной. Кто-то будет поддерживать, но будет много критики. Я, честно говоря, тоже думаю, что здесь есть перегиб. С интернет-цензурой нужно быть осторожным. Не нужно копировать россиян. Это вызовет много критики и в наших международных партнеров, и внутри страны. Будут аналогии с политикой, которую проводит Россия в этом смысле», - сказал эксперт.

«Безусловно, то, что российские спецслужбы работают и используют «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие сети, – это так. Там есть регистрация российская, действительно, есть возможность использования. Поэтому меры, в этом смысле, нужны», - отметил Фесенко и добавил: «Другое дело, я не сторонник полного запрета. Во-первых, это не даст полного эффекта. Не надо сейчас уподобляться Китаю или Ирану. Так мы легко дойдем вообще до интернет-ограничений полных. Это ненормально. Если мы хотим быть демократическим государством, не стоит заниматься такой масштабной цензурой, даже если это обусловлено потребностями противодействия информационной войне».

Он также отметил, что не считает, что сейчас есть огромные угрозы от соцсетей «ВКонтакте» или «Одноклассники». «Например, я «ВКонтакте» слушаю музыку. Есть какие-то контакты с одноклассниками или однокурсниками, и я захожу раз в несколько месяцев, чтобы просто посмотреть на одноклассников. Собирать информацию можно и через Фейсбук. Поэтому я критически к этому отношусь, и на мой взгляд, это опасный путь, который вызовет протест внутри страны и даже среди наших международных партнеров», - убежден эксперт.

Что касается блокирования работы «Яндекс. Украина», Фесенко отметил: «Яндекс» – здесь ситуация специфическая. На «Яндекс.Украина» много полезных серверов, начиная с пробок и заканчивая другой полезной информацией. Так зачем это запрещать? Запрещать или блокировать нужно сайты, которые занимаются информационной войной и от которых есть прямая угроза. А вот просто потому, что это связано с Россией, это тоже неправильно. Это просто усилит конфликтное напряжение внутри страны».

С политтехнологической точки зрения, Фесенко считает, что введение президентом в действие решения Совета национальной безопасности и обороны может свидетельствовать о том, что «президент хочет возглавить воинствующих патриотов».

Фесенко также выразил мнение, что российской информационной агрессии нужно противодействовать точечно.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсов Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С».

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрет использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинета министров и Службе безопасности при участии Национального банка Украины.