Россия хочет дискредитировать Украину в мире и перейти к открытой агрессии – глава СБУ

Председатель СБУ Василий Грицак заявляет, что РФ хочет дестабилизировать ситуацию внутри Украины, дискредитировать ее в мире и в случае разрушения властной вертикали перейти к открытой агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал сегодня на брифинге в Киеве.

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«Хочу отметить, что российские спецслужбы ставят перед собой две цели: первая из которых – это дестабилизировать ситуацию внутри государства, и вторая – это дискредитировать Украину в мире. Вы помните про акцию в отношении этнических поляков и акцию, которая должна была состояться в Одессе относительно этнических болгар, когда Украину хотели поссорить и с поляками, и с болгарами», - заявил он.

«Ставя эти две цели, когда эти две задачи будут выполнены: дестабилизация и дискредитация, когда будет разрушена, не приведи Господи, властная вертикаль Украины, я убежден, что именно тогда Россия перейдет к открытой агрессии», - добавил Грицак.

«Это очень и очень опасно, поэтому стабильность внутри страны и ситуация в районе АТО являются вещами взаимосвязанными», - резюмировал глава СБУ.

Напомним, по словам Василия Грицака, российские спецслужбы вербуют представителей украинских патриотических организаций и вводят в их состав своих агентов.