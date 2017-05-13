Украина должна до 12 июня 2018 года подать в суд ООН меморандум со всеми доказательствами преступлений России - МИД

Украина должна до 12 июня 2018 подать в Международный суд ООН меморандум со всеми доказательствами преступлений Российской Федерации с момента начала агрессии в 2014 году. Об этом говорится в заявлении МИД.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, 12 мая в Гааге состоялось совещание делегаций сторон по делу "Украина против РФ" в Международном суде ООН под председательством председателя суда Ронни Абрахама. По результатам совещания определен график дальнейших процедур по делу.

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"Украина должна подать свой письменный меморандум до 12 июня 2018 года, Российская Федерация свой контр-меморандум - до 12 июля 2019", - отметили в МИД.

В связи с этим сказано, что сроки подачи Украиной меморандума - 13 месяцев - соответствуют общему намерению украинской стороны.

Также сказано, что результаты заседания, которое носило процедурный характер, будут оформлены приказом председателя суда.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.