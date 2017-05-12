Эксперт перечислил условия, при которых ЕС может приостановить безвиз для Украины

Научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко заявляет, что страны-члены Евросоюза могут инициировать применение механизма приостановления безвиза для Украины в случае значительного роста фактов нелегальной миграции, числа людей, которые приезжают в ЕС и составляют заявления о статусе беженца, количества преступлений, совершенных украинцами в странах Шенгенской зоны, и отказов на пересечение границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт рассказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы должны быть готовыми к тому, что в первые месяцы, особенно первые недели безвизового режима будет немало таких ситуаций, которые будут выглядеть скандальными», - заявил Сушко.

Он констатировал, что грузинский опыт первого месяца безвиза свидетельствует о том, что у них нет существенных проблем с безвизовым режима с ЕС.

«То есть, у грузин очень низкий процент тех, кого возвращают, но надо учитывать, что в Украины есть сухопутная граница с ЕС, в чем существенное отличие от грузинского случая. Очевидно, что будут спорные моменты», - прогнозирует эксперт.

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«Сейчас можно спрогнозировать некоторые типичные моменты, которые могут возникать и приводить к ситуациям, которые создадут проблемы для страны, если какие-то случаи станут массовыми», - отметил директор Института евроатлантического сотрудничества.

По его убеждению, механизм приостановления безвизового режима с Украиной ЕС будет применять только в экстраординарных случаях, но надо понимать, при каких обстоятельствах такое предложение может быть внесено странами-членами.

Сушко считает, что такая ситуация может возникнуть, когда статистически фиксируется значительный рост фактов нелегальной миграции из определенной страны.

«Эта нелегальная миграция может иметь различные формы. Это может быть, например, фиксация значительного количества людей, которые задерживаются полицейскими органами внутри самой страны, не на границе, и они не имеют права на пребывание в этой стране. Это могут быть люди, находящиеся более 90 дней (в течение 180 дней), люди, не имеющие биометрического паспорта. Это могут быть люди, которые попали в ЕС, но своевременно не выехали; это могут быть люди, которые занимаются тем, что безвизовый режим не позволяет, например, устроены на работу и получают деньги, что является нарушением трудового законодательства», - объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, у Украины могут возникнуть проблемы, которые были у наших партнеров из Балканских стран, бывшей Югославии, получивших безвиз 8 лет тому назад.

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«У Боснии и Сербии в 2003-2004 годах возникла серьезная проблема с большим потоком искателей убежища в странах ЕС. Преимущественно это были граждане ромской национальности», - отметил он.

«Такая проблема теоретически может возникнуть и в нашем случае, у нас еще идет военный конфликт, соответственно, есть определенная категория людей, которые теоретически могут поехать в ЕС и составлять заявления о статусе беженца, и этим могут манипулировать», - добавил эксперт.

По его убеждению, на сегодняшний день этой проблемы нет, но надо понимать, что механизм приостановления предусматривает, что когда по какой-либо стране в течение короткого периода времени фиксируется значительный рост числа людей, которые приезжают и составляют заявления о статусе беженца, то безвизовый режим может быть приостановлен.

«При этом, если в полтора раза возрастет статистика в течение двух месяцев, и уже определенная страна может инициировать такую процедуру», - добавил Сушко.

«Есть также вещи, которые трудно посчитать. Например, значительный рост фактов организованной преступности или преступлений, совершенных гражданами определенной третьей страны. Это тоже может стать основанием для инициирования приостановления безвизового режима», - заметил эксперт.

Сушко подчеркнул, что любые проблемы с законом, которые были прежде у украинцев, находившихся в ЕС, не «растворились» с введением безвизового режима.

«Если все люди, кого не пускали в ЕС, у кого были депортации, кого внесли в черные списки, которым обоснованно отказывали в визах по каким-то серьезным причинам будут наивно рассчитывать, что они смогут въехать в ЕС, то у нас в первые дни и месяцы будет много проблем на границах, потому что возрастет число людей, которым будут отказывать, и это очень ухудшит статистику. И это тоже может быть одним из оснований для приостановления безвизового режима», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Совет ЕС принял решение, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами Европейского Союза.

Решение 17 мая должны подписать президенты Европарламента и Совета ЕС.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС, и через 20 дней после этого он вступит в силу.