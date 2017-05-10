Организаторы Евровидения рассмотрят санкции против Украины из-за Самойловой после финала конкурса

Европейский вещательный союз (EBU) рассмотрит вопрос введения санкций против Украины или России после завершения Евровидения-2017.

Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный продюсер EBU Йон Ола Санд в среду, передает Deutsche Welle.

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"Нет никакого решения относительно санкций, и эта тема не будет на повестке дня до завершения конкурса "Евровидение", - отметил Санд.

По его словам, возможное введение санкций будет обсуждаться после финала Евровидения-2017 в Киеве. "Все, что произошло в этом году, мы должны рассмотреть после конкурса… но также исходя из того факта, что в этом году ситуация особая, очень сложная", - добавил Санд.

Санкции в отношении Украины или России со стороны EBU могут ввести в связи с ситуацией с недопуском россиянки Юлии Самойловой к участию в Евровидении-2017 в Киеве. Напомним, ранее организатор Евровидения пригрозила Украине изоляцией от конкурса.

Напомним, после первого полуфинала "Евровидения-2017" определилась первая десятка его финалистов. Они вместе с победителями второго этапа, странами "Большой пятерки" и представителями Украины поборятся за победу уже 13-го мая.