Обвиненный в сепаратизме крымчанин своей вины не признает

Апелляционный суд Крыма в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении координатора народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерия ПОДЪЯЧЕГО, обвиняемого Службой безопасности Украины в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Русской общины Крыма (РОК), В.ПОДЪЯЧИЙ виновным себя не признал.

«Он заявил о том, что пресс-релиз, подготовленный им для пресс-конференции от 21 января 2008 года, который лег в основу уголовного дела, носит информационно-аналитический характер и не содержит в себе призывов к совершению каких-либо действий по изменению территории Украины», - отметили в Русской общине.

Заседание суда длилось около трех часов. Следующее назначено на 2 марта.

Перед зданием суда прошел митинг в поддержку В.ПОДЪЯЧЕГО и председателя Русской общины Евпатории Семена КЛЮЕВА, также обвиняемого СБУ в сепаратизме.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2008 года СБУ предъявила координатору НФ «Севастополь-Крым-Россия» В.ПОДЪЯЧЕМУ обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). При этом В.ПОДЪЯЧИЙ себя виновным не считает.