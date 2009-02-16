Дважды ветированный Ющенко закон вступил в действие

Закон Украины «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины» сегодня официально обнародован на веб-сайте Верховной Рады Украины и будет опубликован в газете «Голос Украины» и других средствах массовой информации за подписью Председателя Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

Информационное управление ВР напоминает, что закон Украины «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины» был принят Верховной Радой Украины 8 апреля 2008 года.

23 апреля Президент вернул закон с предложением отклонить его, поскольку, по мнению Виктора Ющенко, отмеченный Закон содержит нормы, которые нарушают Конституцию Украины и не учитывают решения Конституционного Суда Украины от 1 апреля 2008 года № 4-рп/2008.

4 сентября 2008 года Верховная Рада Украины, рассмотрев предложения Президента Украины, повторно приняла указанный Закон с преодолением вето Президента Украины. За это решение проголосовали 365 народных депутатов Украины. 8 сентября 2008 года Закон был направлен на подпись Президента Украины.

Однако, 18 сентября 2008 года Президент Украины снова вернул в парламент отмеченный Закон без подписи по мотивам присвоения ему нового номера и новой даты его принятия, что, однако, не вытекает из статьи 94 Конституции Украины и решения Конституционного Суда Украины от 7 июля 1998 года № 11-рп/98 как основание для применения повторного вето.

Вместе с тем, 3 февраля 2009 года Верховная Рада Украины повторно рассмотрела предложения Президента к данному Закону и решением, принятым 393 голосами народных депутатов Украины, повторно преодолела вето Президента. 4 февраля 2009 года Закон был направлен главе государства на подпись.

13 февраля 2009 года Президент Украины вернул Закон Украины «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины» в Верховную Раду Украины без своей подписи с предложением опубликовать его за подписью спикера Верховной Рады Украины в соответствии с частью четвертой статьи 94 Конституции Украины.

Согласно Конституции Украины закон, повторно принятый Верховной Радой Украины не менее чем двумя третями от ее конституционного состава, который не был подписан и официально обнародован Президентом Украины в течение 10 дней, должен быть неотложно официально обнародован Председателем Верховной Рады Украины и публикуется за его подписью, после чего закон вступает в действие.