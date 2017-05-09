Порошенко ожидает, что ЕС и G7 в июне продолжат санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что в июне Европейский Союз и страны «Большой семерки» единогласно примут решение о дальнейшем продлении санкций против РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время участия в акции «Первая минута мира» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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«Я уверен, не может быть безопасного будущего для Европы без спокойствия на границе России с Украиной, без эффективных мер глобального влияния на Москву с целью убедить ее, что мир – это лучший выход для абсолютно всех», - заявил он.

«Надеюсь, что уже в июне будет принято единогласное решение, как в рамках ЕС, так и Большой семеркой, о дальнейшем продлении санкций против страны-агрессора», - добавил президент.