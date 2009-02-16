Выкуп за «Фаину» собирался под контролем Ющенко

10:53, 16 февраля 2009
Политика
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Значительная часть суммы ушла не пиратам

Выкуп за украинское судно "Фаина" в размере 4 миллионов долларов собирался под личным контролем президента страны Виктора Ющенко, сообщает газета "Коммерсантъ".

Утверждается, что Вадим Альперин, которому и принадлежало захваченное сомалийскими пиратами судно, заплатил лишь 2 миллиона долларов. Остальное собирали некие украинские бизнесмены, имена которых не называются. Передавал деньги выступившим в качестве посредников британцам представитель украинских властей.

При этом значительная часть суммы (около 800 тысяч долларов) ушла не пиратам, а на так называемые сопутствующие расходы – организацию доставки на судно продовольствия и воды.

Впрочем, украинские власти отрицают свою причастность к выплате выкупа. "Государство не может финансировать терроризм", - заявил в интервью изданию первый заместитель секретаря Совета безопасности Украины Степан Гавриш.

Также стало известно, что на последней стадии переговоров с пиратами об их ходе знал лишь узкий круг лиц. Именно этим объясняется то, что МИД Украины до последнего не имел информации об уплаченном выкупе.

РБК

 

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