Нафтогазу дадут нового начальника?

Сегодня состоится совет парламентской коалиции. Депутаты, поддержавшие правительство Тимошенко, намерены окончательно согласовать все вопросы, связанные с ротацией членов Кабинета Министров.

Кроме того, предметом кадровых торгов станет пост топ-менеджера крупнейшей украинской госкомпании НАК «Нафтогаз Украины». Сейчас холдинг возглавляет Олег Дубина. По информации источников, близких к компании, руководитель «Нафтогаза» уже давно изъявил желание покинуть свой пост. Он якобы готов в любой момент написать (по некоторым данным, уже написал) прошение об отставке.

Дело