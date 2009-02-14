У Ющенко убеждены, что «иллюзию закона» Президент не подпишет
У Литвина проблемы не видят
Заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не подпишет принятый парламентом закон о регламенте работы Верховной Рады.
Об этом она заявила во время эфира на телеканале «Интер» вчера вечером.
М.СТАВНИЙЧУК сказала, что, скорее всего, «иллюзию закона Президент Украины подписывать не будет», и отметила, что парламент должен регулировать свою деятельность в том порядке, как это предусмотрено Конституцией.
«Конституционный Суд вам четко сказал: все виды деятельности, работы комитетов, порядок проведения заседаний, работа фракций и все остальное – это должно быть урегулировано исключительно законом», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.
В свою очередь, народный депутат, член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ напомнил, что в понедельник, 16 февраля, истекает срок подписания Президентом этого закона.
«Если в понедельник Президент не подписывает его после преодоленного вето, имеет право подписать председатель Верховной Рады», - сказал он.
Впоследствии народный депутат выразил убеждение, что этот документ подпишет председатель парламента Владимир ЛИТВИН. «В понедельник этот закон будет подписан», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.
Как сообщал УНИАН, за Закон «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины» 8 апреля 2008 года проголосовали 359 народных депутатов.
Президент В.ЮЩЕНКО 23 апреля вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом этот закон.
4 сентября Верховная Рада преодолела вето Президента на закон. За преодоление вето и принятие закона повторно проголосовали 365 народных депутатов.
18 сентября Президент снова вернул документ в парламент, применив вето.
Как объяснил председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН, парламент, преодолевая вето, допустил ошибку и, изменил номер этого закона, что и дало основание Президенту считать, что это новый закон и снова вернуть его в парламент.
3 февраля этого года Верховная Рада преодолела вето Президента на закон об организации и порядке деятельности парламента. За принятие соответствующего решения проголосовали 393 народных депутата.