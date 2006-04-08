Олег Медведев презентует несколько новых проектов группы сайтов «Обозреватель». Пресс-конференция

Состоится пресс-конференция шеф-редактора группы сайтов «Обозреватель», вице-президента Украинской лиги связей с общественностью Олега Медведева на тему: «Роль Интернета в парламентских выборах 2006 года». О.Медведев также презентует несколько новых проектов группы сайтов «Обозреватель», подведет финансовые и статистические итоги группы сайтов «Обозреватель» за 2005 год (медиа-холдинг «Обозреватель», бул. Леси Украинки, 20/22). Нужна аккредитация. Телефон: 502-15-13.