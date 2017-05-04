Во Львове русской общине могут дать новое помещение

Львовский облсовет после выселения Российского культурного центра из здания на улице Короленко может рассмотреть возможность предоставления российским организациям другого небольшого помещения. Об этом заявил заместитель председателя облсовета Владимир Гирняк, сообщает ZIK.

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«Предлагали части русской общины. Мне очень бы хотелось, чтобы сейчас организовалась патриотическая русская община. Я знаю позицию председателя ЛОС и большинства депутатского корпуса. Я лично за то, чтобы им выделить комнату или две для их уставных целей», – сказал Гирняк.

Он подчеркнул: люди, которые находились в здании на ул. Короленко – не отражают мнение русской общины во Львове или в области: «Это было антиукраинское гнездо. Когда мы пришли с комиссией, увидели портрет Валентины Матвиенко, печатную литературу... Русской общине мы дадим какое-нибудь помещение (в другом месте, – ред.), потому что они являются частью общины Львова и области».

Напомним, 4 мая во Львове судебные исполнители выселили Русский культурный центр из арендованного помещения.

Справка УНИАН. Русский культурный центр во Львове – организация русской диаспоры во Львове и в западной Украине. Открылся в 1996 году. Центр стал первой из организаций такого направления, созданных на территории СССР, и долгое время был единственным на территории Украины.

25 октября 2016 года Львовский облсовет принял решение о выселении Русского культурного центра из коммунального помещения на улице Короленко, 1А. В решении говорится, что помещения вернут в собственности коммунального учреждения «Недвижимость и имущество», починят, после чего сдадут в аренду организациям, осуществляющим деятельность, связанную с АТО.

После этого представители русской общины во Львове обратились к президенту Петру Порошенко с призывом защитить от «произвола депутатов и чиновников Львовщины».

7 декабря 2016 года Хозяйственный суд Львовской области обязал Русский культурный центр освободить помещение. Облсовет требовал у РКЦ выехать до 14 ноября. Поскольку центр этого не сделал, юристы облсовета подали иск о принудительном выселении.

Теперь облсовет планирует провести конкурс на нового арендатора здания. Общественные активисты предлагают создать там культурный центр для ветеранов АТО, центр реабилитационной и юридической помощи или музей.