В отношении фигурантов "дела Мартыненко" есть еще несколько уголовных производств - Сытник

В отношении фигурантов "дела Мартыненко" есть еще несколько других уголовных производств, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает РБК-Украина.

"На данном этапе мы говорим о расследовании дела о причинении ущерба "ВостГОКу". Есть еще ряд дел, касающихся этих же лиц, в том числе и человека, о котором вы говорите. Более детально расскажу только после того, как будут приняты определенные процессуальные решения", - сказал Сытник.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Мартыненко уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.

26 апреля САП обжаловала решение об избрании Мартыненко меры пресечения в виде личного поручительства министров и народных депутатов.