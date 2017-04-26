Дело Мартыненко: суд избрал меру пресечения гендиректору "ВостГОК"

Соломенский суд Киева избрал меру пресечения для генерального директора компании "ВостГОК" Александра Сорокина, передает ТСН.

Суд решил назначить Сорокину домашний арест с 22.00 до 6.00. Он должен сдать все паспорта и носить электронный браслет.

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Прокуратура просила меру пресечения для гендиректора "ВостГОКа" в виде содержания под стражей. На суд поддержать подозреваемого пришел, в частности, председатель комитета ВР по регламенту Павел Пинзеник.

Как известно, глава комбината фигурирует в деле нардепа Николая Мартыненко. Подозрение Сорокину сотрудники НАБУ объявили 24 апреля.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования дела о хищении денежных средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Мартыненко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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В свою очередь Мартыненко заявил, что считает открытое в отношении него уголовное дело политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.

По информации НАБУ, по уголовному производству по факту хищения денежных средств ГП «ВостГОК» детективы НАБУ уже сообщили о подозрении пяти лицам (двое организаторов, двое пособников и один исполнитель преступной схемы).

Кроме экс-депутата, о подозрении сообщено и.о. генерального директора ПАО «Объединенная горно-химическая компания», первому заместителю председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и генеральному директору ГП «ВостГОК».

Пятому подозреваемому - одному из руководителей государственного концерна «Ядерное топливо», в который входит ГП «ВостГОК» - сообщено о подозрении в порядке, установленном для случаев, когда подозреваемый находится за пределами Украины, поскольку подозреваемый еще в марте покинул территорию Украины и до сих пор не вернулся.