В Раде хотят заслушать отчет Супрун относительно медицинской реформы

Об этом во время заседания согласительного совета руководителей фракций заявил народный депутат группы «Партия «Возрождение» Виктор Бондарь.

По его словам, сегодня есть карта госпитальных округов, которая предполагает наличие 3-5 таких округов в каждой области, однако до сих пор не известна судьба районных и сельских больниц после создания округов.

«Никто не дает ответ: как эти госпитальные округа будут образовываться, какова процедура? Сначала сказали, что будут образовывать областные совета, затем – постановлением Кабмина нарезали примерную карту этих округов. Никто не говорит, что будет с районными больницами, городскими больницами. А также, как в эти госпитальные округа будут доставляться люди, где брать машины, только прописали правила, что максимум за 60 минут человек должен быть доставлен в этот центральный госпиталь. А откуда это будет финансироваться, в частности, еще и через призму того, что созданы ОТГ, а районные советы потеряли много компетенций? Есть же разница между финансовыми компетенциями советов ОТГ и районных советов, районных администраций», – заявил Виктор Бондарь.

Он добавил, что начинается очередная медицинская реформа, в то же время никто не знает, как она будет проходить на практике и чем закончится на городском и районном уровне.

«Что будет с районными больницами? Что будет с ФАПами? То есть, очередная реформа начинается, и никто сегодня не знает, чем она может завершиться. Поэтому, я думаю, надо заслушать министра здравоохранения, потому что мы можем через такую реформу потерять сегодня еще и районные больницы. В селе, к сожалению, мы медицину уже потеряли. И на том мы закончим с медициной и фактически людям скажем идите лікуйтесь сами», – подчеркнул нардеп.

«Я категорически против таких подходов и надо заслушать министра, и парламента принять решение, что дальше делать и с министром здравоохранения, и с министерством, и с этой псевдореформой», – добавил Виктор Бондарь.