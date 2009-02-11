БЮТ: у заседания СНБО была одна цель – дискредитировать правительство

Коалиция демократических сил в Верховной Раде не допустит пересмотра заключенных газовых соглашений, не позволит ставить под угрозу энергетическую безопасность Украины и создавать напряжение в отношениях между Украиной и Россией.

Об этом сказано в переданном УНИАН парламентской фракцией БЮТ заявлении коалиции по поводу заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, состоявшегося 10 февраля.

По словам авторов заявления, это заседание СНБО, посвященное рассмотрению вопроса поставок газа в Украину, «носило показательный характер и было созвано с единственной целью – дискредитировать действия правительства».

«Неаргументированные обвинения Президентом Кабинета Министров Украины по поводу заключенных соглашений о газоснабжении Украины, тон выступлений участников заседания, лишение возможности выступить премьер-министру Украины не оставляют сомнений: из государственного органа, призванного защищать национальные интересы и энергетическую безопасность Украины, СНБО превратился в защитника коррупционных схем в сфере газоснабжения, обслуживание интересов заинтересованной группы высокопоставленных должностных лиц, которые создавали условия для деятельности теневых посредников”, - подчеркивается в заявлении.

Коалиция считает, что СНБО полностью вышел за пределы своей компетенции, нарушил нормы Конституции Украины и Закона о Кабинете Министров, “пытаясь провести ревизию” газовых соглашений, заключенных между хозяйничающими субъектами Украины и Российской Федерации.