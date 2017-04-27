На подозреваемого в причастности к "ДНР" полковника Голубана в начале апреля завели дело - СБУ

Служба безопасности Украины в апреле зарегистрировала уголовное производство относительно возможного участия в террористической организации полковника полиции Юрия Голубана, который недавно был награжден орденом, а также известен за скандальное появление и выступление в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

На вопросы относительно квалификации зарегистрированного Главным следственным управлением СБУ уголовного производства в отношении Голубана Ткачук ответил: “Если я не ошибаюсь, то по Голубану еще 6 апреля было зарегистрировано производство Генеральной прокуратурой, а 8-го, согласно решению суда, еще одно производство - Службой безопасности. Расследование проводится по признакам статьи Уголовного кодекса 258 прим. - участие в террористической организации».

Читайте такжеМВД проверит командира роты спецназа Голубана на причастность к деятельности батальона "Восток" - Аваков

Кроме того, на вопрос, объявлялось ли Голубану подозрение, Ткачук ответил: «Насколько мне известно, подозрение ему не объявлялось. И соответственно, как подозреваемый он в этом деле не проходит. Осуществляется проверка, проходит комплекс экспертиз, которые назначены следователями”.

Как сообщал УНИАН, Голубан возглавляет подразделение полиции, которое дежурило на блокпосту в Славянске, где вечером 14 марта произошел конфликт между правоохранителями и народным депутатом Владимиром Парасюком и сторонниками блокады ОРДЛО. В результате семеро полицейских получили телесные повреждения. Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Позже того же дня под Краматорском полицейские со стрельбой в воздух задержали автоколонну с гражданами, которые перед этим прорвались сквозь блокпост в Славянск.

15 марта народные депутаты завели в сессионный зал Верховной Рады полицейских, с участием которых на Донетчине произошел инцидент с Парасюком и другими участниками торговой блокады ОРДЛО. После этого заместитель председателя ВР Оксана Сыроед закрыла заседание парламента, поскольку, по ее словам, когда она увидела, что из двери ложи правительства в зал заходят люди в «милитарной форме» и идут к трибуне, то восприняла это как «захват зала парламентских заседаний и парламентской трибуны». Однако полицейские, в частности Голубан, рассказали депутатам, которые остались в зале, о конфликте с участием Парасюка.

16 марта президент Украины Петр Порошенко наградил Голубана орденом «За заслуги» III степени. «За весомый личный вклад в обеспечение правопорядка, защиту конституционных прав и свобод граждан, образцовое выполнение служебного долга постановляю: наградить орденом «За заслуги» III степени Голубана Юрия Степановича, полковника полиции», - говорилось в указе.

Вместе с тем, народный депутат Игорь Луценко обвинил Голубана в «убийстве наших бойцов под Карловкой», назвав полицейского сепаратистом. Голубан подал судебный иск к Луценко об опровержении недостоверной информации, защите чести, достоинства и деловой репутации.

6 апреля экс-командир батальона террористов «Восток» Александр Ходаковский выложил в Интернет видео, на котором рядом с ним и группой боевиков зафиксировано человека, похожего на Голубана.

Того же дня фракция «Самопомич» выступила с требованием вызвать генпрокурора Юрия Луценко и председателя СБУ Василия Грицака в парламент по поводу расследования ситуации относительно Голубана. По словам народного депутата Егора Соболева, в Интернете обнародовано видео, на котором якобы Голубан в 2014 году находился среди так называемых «бойцов» батальона «Восток», «который состоял из предателей, прежде всего, из донецкой «Альфы».