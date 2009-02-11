Криль считает, что сапера из Тимошенко не выйдет

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ призывает украинских политиков к консолидации для борьбы с экономическим кризисом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

"В условиях кризиса власть в большинстве стран работает, как команда саперов: без права на ошибку. За экономические просчеты уже давно отправлены в отставку правительства Исландии и Бельгии. Под угрозой роспуска – парламент Болгарии. Вместо этого, наши политики позволяют себе ошибаться едва ли не ежедневно и не несут за это никакой ответственности», - отметил народный депутат И.КРИЛЬ.

Политик считает, что в нынешних условиях вернуть ответственность во власть нереально. "Депутаты парламента зависят от воли партийных вождей, депутаты местных советов - от "надзирателей" из Киева. Вернуть избирателя в эту схему может только написание ее с чистого листа - принятие на референдуме новой Конституции, введение открытых партийных списков на выборах всех уровней, перезагрузка всей власти – начиная от Президента и парламента и заканчивая местными советами и председателями городов, поселков и сел", - считает И.КРИЛЬ.

По его мнению, этот вариант достаточно реалистичный, особенно в существующих условиях. "Кризису пока не видно конца. В таких условиях политики будут вынуждены объединиться, хотя бы ради самосохранения, для того чтобы не превратиться в "политические трупы". Единственный вопрос в том, будут ли жизненно важные для страны изменения проводиться впопыхах и под давлением или обстоятельно, в соответствии с предварительно согласованным планом. Мы выступаем за второй вариант, потому что 2004 год доказал - поспешность всегда отражается на качестве", - отметил лидер “Единого Центра”.