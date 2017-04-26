МИД Украины выразил протест из-за решения российского суда продлить арест Сущенко

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Лефортовского районного суда Москва продлить на два месяца срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России по сфальсифицированному обвинению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

Как заявили в ведомстве, судебная власть Российской Федерации в очередной раз проигнорировала ходатайства защиты украинского гражданина и консула Украины об изменении Сущенко меры пресечения на домашний арест.

«Это, как и провокационный характер его задержания и безосновательность выдвинутых обвинений против Романа, является демонстративным свидетельством того, что политически заангажированные дела против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, являются неотъемлемым элементом гибридной войны, которую ведет государство-агрессор против Украины и ее народа», - отмечается в сообщении.

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МИД Украины требует от России прекратить произвол в отношении незаконно удерживаемых граждан Украины, безотлагательно освободить Сущенко и обеспечить его беспрепятственное возвращение в Украину.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей незаконно задержанному Сущенко до 30 июня 2017 года.

ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве собственного корреспондента агентства «Укринформ» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющих государственную тайну». Уголовное дело было возбуждено по статье «шпионаж».