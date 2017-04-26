Какие санкции? JP Morgan и Goldman Sachs в топ-3 инвестиционных банков в России - Forbes

Вам забыли сказать, что Россия теперь капиталистическая [страна]. Помните Бориса Ельцина и американских экспертов из Гарварда и Бостонской консалтинговой группы, которые учили русских всему, что касается слияний и поглощений и публичного акционерного капитала? Правильно, тогда мы любили Россию.

Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Какие санкции? JP Morgan и Goldman Sachs в топ-3 инвестиционных банков в России", опубликованной на сайте издания Forbes.

Большой плохой российский рынок капитала вернулся, не такой дикий и непонятный, как прежде, но он снова привлекает американские фирмы, и на этот раз J.P. Morgan и Goldman Sachs оказались в топ-3 компаний в стране. В этом году они собрали больше брокерских и агентских доходов, чем в прошлом году.

Брокерские доходы – это именно то, что Картер Пейдж заработал в сделке с "Роснефтью". Пейдж – иностранный советник кампании Трампа, которого постоянно приводят в качестве примера "связей" команды Трампа с русскими. Его связь с русскими ничем не отличается от Morgan или Goldman. Это законно, можете сами узнать, и инвестиционные дома Уолл-стрит хотели бы больше таких связей, если бы это было возможно.

Дочерние компании Goldman и J.P. Morgan в Москве возглавляют рейтинги дилеров по сделкам в этом году, по состоянию на 20 апреля. Сделки, в которых они принимали участие, включают, но не ограничиваются, предложения по выпуску акций, выпуск облигаций и кредиты. Сделки по инвестиционному банкингу выросли на 32% в течение 12 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году, по данным консалтинговой компании Freeman & Co., расположенной на Мэдисон-авеню. Обе инвестиционные компании отслеживали тенденции целый год.

"ВТБ Капитал" снова лидировал на рынке с 18% доли рынка в инвестиционно-банковских доходах, или около 16 млн. долл. США по состоянию на 20 апреля. По данным bne IntelliNews, появление Goldman и Morgan означает, что каждый из них впервые за пять лет попал в топ-3 компаний. JP Morgan следует за ВТБ с долей в 11,4%, или около $ 10 млн в этом году. Они поднялись с шестого места в прошлом году.

"Если посмотреть на краткосрочный период после санкций, рынок выглядит довольно сильным", - скзаал bne IntelliNews Джеффри Нассоф, вице-президент Freeman. "Интересно, что в этом году мы даже видели, как западные банки присоединялись к некоторым крупным сделкам, - несколько месяцев назад Goldman, Credit Suisse и Morgan Stanley возглавил IPO "Детского мира". "Детский мир" – это компания товаров для детей.

Инвестиционным банкам США заблокировали доступ на рынки капитала в прошлом году в связи с санкциями против Владимира Путина. В прошлом году Россия вернулась на рынок облигаций после двухлетнего принудительного замораживания в связи с санкциями США и Европейского союза, они изучали спрос на рынке. Когда окна IPO и облигаций открылись, российские эмитенты стали осторожно относиться к иностранным организаторам, опасаясь нового удара санкций. С другой стороны, банки США также нервничали.

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Санкции Вашингтона в отношении России были введены в июле 2014 года в качестве наказания за поддержку Россией сепаратистского движения, охватившего Украину. Санкции очень специфичны, но компании, как правило, остаются очень осторожными, потому что те, кто раньше не соблюдал санкции США, вынужден был выплатить огромные штрафы. BNP Paribas был оштрафован на рекордные $ 8,9 млрд. за банковские операции с иранцами, тогда находившимся под санкциями США.

Существующие санкции США в отношении России запрещают совместные предприятия в области разведки нефти и газа, включая финансирование бурения и разведки нефти и газа, а также сделки в сфере технологий. США также ввели санкции в отношении российских банков, запретив американским компаниям получать деньги или давать взаймы деньги банкам России, подпавшим под санкции. Деятельность Банка ВТБ, которому принадлежит "ВТБ Капитал", ограничена санкциями Вашингтона.

Санкции не запрещают американским организациям сотрудничество в других секторах экономики и консультационные услуги. Хотя значительная часть этого должна быть интерпретирована государственными судами, американским фирмам разрешено заключать сделки с российскими компаниями, и те, кто сделал это, уверены в том, что они не нарушили правила санкций. Теперь среди них два крупнейших банка на Уолл-стрит, и тот, кто является неотъемлемой частью администрации Трампа.

Источники в нефтегазовой отрасли России, а также в сфере финансовых услуг, рассказали мне, что бывший советник Трампа Пейдж работал с "Газпромбанком" в качестве одного из посредников в сделке с "Роснефтью" по продаже принадлежащего государству класса акций компании "Glencore" и Суверенному фонду Катара в конце прошлого года. Некоторые предположили, что Пейдж положил деньги на оффшорный счет, а затем передал Трампу в качестве подарка за отмену санкций. Но те, кому известны детали сделки, заявили, что оффшорные счета предназначены для британских руководителей, имеющих давние деловые связи с Россией. "Роснефть" и "Газпромбанк" подпадают под действие санкций, но проведение с ними сделок, не касающихся сырья, не нарушает режим санкций.

С другой стороны, согласно санкциям США, было абсолютно запрещено совместное предприятие Exxon с "Роснефтью" по бурению углеводородов в Карском море и обмен технологическими ноу-хау. По сообщениям, Exxon потеряла около 1 миллиарда долларов.

Многочисленные инвестиционные фирмы ведут бизнес с российскими компаниями, на которые распространяется режим санкций.

В марте "Газпром" увидел укрепившийся спрос среди американских и европейских инвесторов на облигации в 1,02 млрд долларов. Покупатели облигаций, по сути, дают деньги в долг компании. Ведущими менеджерами по этому вопросу были JP Morgan, Deutsche Bank, "Газпромбанк" и "ВТБ Капитал". В том же месяце "Газпром" получил еще 750 млн долларовых облигаций, впервые после того, как Россия незаконно аннексировала Крым во время захвата, что вбило клин между Кремлем и Вашингтоном.

По данным bne IntelliNews, в этом году общая стоимость первичных и вторичных размещений акций на московской бирже выросла и составила 1,2 млрд долларов, что соответствует шестилетнему максимуму.