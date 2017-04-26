Немецкий политик четвертый раз проигнорировал протесты Украины, посетив оккупированный Крым

15:56, 26 апреля 2017
Политика
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Маурер прибыл на полуостров в составе делегации политиков, бизнесменов и журналистов из Германии. 

REUTERS

Немецкий политик Андреас Маурер четвертый раз незаконно приехал на территорию временно оккупированного Крыма.

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О визите политика сообщило агентство "Крыминформ".

Как сообщают, Маурер прибыл на полуостров в составе делегации политиков, бизнесменов и журналистов из Германии. Он является членом фракции "Левых" парламента немецкого города Квакенбрюк.

В Симферополе он встретился с самопровозглашенным "главой" Крыма Сергеем Аксеновым.

Маурер уже не впервые посещает аннексированный полуостров. В июне 2016 посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал МИД Германии осудить визит политика.

В марте 2017 года из-за визита Маурера Украина передала ноту протеста в МИД Германии.

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Теги: #МИД#визит в Крым#немецкий политик