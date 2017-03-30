Посол Украины выразил протест Германии из-за визита в Крым немецкого политика

Посол Украины в Германии Андрей Мельник направил в Министерство иностранных дел ФРГ ноту в связи с незаконным визитом во временно оккупированный Крым местного немецкого политика

Читайте такжеПосол Украины выразил протест Кыргызстану через посещение депутатами оккупированного Крыма

«Направил ноту протеста в связи с незаконным визитом в Крым локального политика из Квакенбрюка», - отметил Мельник на странице в Twitter.

Ранее российские СМИ сообщали, что делегация немецких политиков и бизнесменов в середине марта посетила оккупированный Крым, в составе делегации был немецкий депутат Андреас Маурер из города Квакенбрюк.