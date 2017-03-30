Посол Украины выразил протест Германии из-за визита в Крым немецкого политика
00:32, 30 марта 2017Политика
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Делегация немецких политиков и бизнесменов в середине марта посетили оккупированный Крым.
Иллюстрация / REUTERS
Посол Украины в Германии Андрей Мельник направил в Министерство иностранных дел ФРГ ноту в связи с незаконным визитом во временно оккупированный Крым местного немецкого политика
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«Направил ноту протеста в связи с незаконным визитом в Крым локального политика из Квакенбрюка», - отметил Мельник на странице в Twitter.
Ранее российские СМИ сообщали, что делегация немецких политиков и бизнесменов в середине марта посетила оккупированный Крым, в составе делегации был немецкий депутат Андреас Маурер из города Квакенбрюк.
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