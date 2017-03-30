Посол Украины выразил протест Германии из-за визита в Крым немецкого политика

00:32, 30 марта 2017
Политика
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Делегация немецких политиков и бизнесменов в середине марта посетили оккупированный Крым.

REUTERS

Посол Украины в Германии Андрей Мельник направил в Министерство иностранных дел ФРГ ноту в связи с незаконным визитом во временно оккупированный Крым местного немецкого политика

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«Направил ноту протеста в связи с незаконным визитом в Крым локального политика из Квакенбрюка», - отметил Мельник на странице в Twitter.

Ранее российские СМИ сообщали, что делегация немецких политиков и бизнесменов в середине марта посетила оккупированный Крым, в составе делегации был немецкий депутат Андреас Маурер из города Квакенбрюк.

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Теги: #Крым