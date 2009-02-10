Лавринович: противоречия в ПР возникли из-за личных интересов

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что противоречия между членами партии возникли из-за личных интересов и не связаны с политическими вопросами.

Об этом он заявил в эфире радио «Эра».

По словам О.ЛАВРИНОВИЧА, партия – это «живой организм».

Он отметил, что речь идет о «большом количестве противоречивых интересов отдельных членов партии».

О.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что противостояние некоторых членов партии между собой связано не с политической, а касается «вопроса взаимоотношений между людьми».

Как сообщалось, в Партии регионов возник конфликт, в частности, из-за готовности некоторых членов партии войти в состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Народный депутат Сергей ЛЕВОЧКИН заявлял, что некоторые его однопартийцы пытаются «сдать» партию БЮТ. В свою очередь С.ЛЕВОЧКИНУ и депутату Юрию БОЙКО пригрозили исключением из партии.

Народный депутат Нестор ШУФРИЧ (Партии регионов) считает, что его коллега С.ЛЕВОЧКИН провоцирует раскол в партии регионов.