Лавринович: противоречия в ПР возникли из-за личных интересов
Партия – это «живой организм»
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что противоречия между членами партии возникли из-за личных интересов и не связаны с политическими вопросами.
Об этом он заявил в эфире радио «Эра».
По словам О.ЛАВРИНОВИЧА, партия – это «живой организм».
Он отметил, что речь идет о «большом количестве противоречивых интересов отдельных членов партии».
О.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что противостояние некоторых членов партии между собой связано не с политической, а касается «вопроса взаимоотношений между людьми».
Как сообщалось, в Партии регионов возник конфликт, в частности, из-за готовности некоторых членов партии войти в состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.
Народный депутат Сергей ЛЕВОЧКИН заявлял, что некоторые его однопартийцы пытаются «сдать» партию БЮТ. В свою очередь С.ЛЕВОЧКИНУ и депутату Юрию БОЙКО пригрозили исключением из партии.
Народный депутат Нестор ШУФРИЧ (Партии регионов) считает, что его коллега С.ЛЕВОЧКИН провоцирует раскол в партии регионов.