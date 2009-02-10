Тимошенко назвала СНБО «крышей для всех коррупционных сделок»
16:44, 10 февраля 2009Политика
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Говорит, пытаются вернуть РосУкрЭнерго
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что главная цель сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны - вернуть компанию “РосУкрЭнерго” на рынок Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге для прессы в ходе заседания СНБО.
По словам премьера, сегодня стало окончательно ясно, что СНБО является «крышей для всех коррупционных сделок, которые сегодня происходят, к сожалению, и в энергетическом комплексе, и в других».
Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня была сделана попытка сломать все прямые соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом», и вернуться «к коррумпированным посредникам».
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