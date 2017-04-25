СБУ: Опыт работы по делу MH17 поможет расследовать теракт с патрулем ОБСЕ
В рамках расследования подрыва патруля ОБСЕ на Донбассе может быть использован опыт следствия по МН17.
Руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявляет, что международное расследование подрыва патруля ОБСЕ на Донбассе будет иметь больше перспектив, чем расследование исключительно Украиной, и не исключает использования опыта следствия по делу сбитого самолета рейса МН17 «Малазийских авиалиний» в небе над Донбассом летом 2014 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ткачук сказал на брифинге в Киеве.
«Как возможный вариант пока что изучается – это использование опыта работы в рамках расследования по МН17, когда международные следователи получат доступ непосредственно к тому месту, где произошел инцидент», - заявил он.
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«Если это будет международное расследование, то, возможно, у него будет больше перспектив, чем если это будет расследование исключительно (украинскими) правоохранительными органами», - отметил Ткачук.
Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
Позже в пресс-службе прокуратуры Луганской области сообщили, что подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной Луганщине квалифицировали как теракт.