СБУ: Опыт работы по делу MH17 поможет расследовать теракт с патрулем ОБСЕ

Руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявляет, что международное расследование подрыва патруля ОБСЕ на Донбассе будет иметь больше перспектив, чем расследование исключительно Украиной, и не исключает использования опыта следствия по делу сбитого самолета рейса МН17 «Малазийских авиалиний» в небе над Донбассом летом 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ткачук сказал на брифинге в Киеве.

«Как возможный вариант пока что изучается – это использование опыта работы в рамках расследования по МН17, когда международные следователи получат доступ непосредственно к тому месту, где произошел инцидент», - заявил он.

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«Если это будет международное расследование, то, возможно, у него будет больше перспектив, чем если это будет расследование исключительно (украинскими) правоохранительными органами», - отметил Ткачук.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.

Позже в пресс-службе прокуратуры Луганской области сообщили, что подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной Луганщине квалифицировали как теракт.