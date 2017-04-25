СММ ОБСЕ возобновила свое патрулирование на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ снова приступила к патрулированию на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ.

"Сегодня СММ ОБСЕ возобновила патрулирование по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ отметили, что патрулирование осуществляется с некоторыми ограничениями из-за недавнего подрыва авто миссии.

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"СММ, как и раньше привержена выполнению своего мандата и будет содействовать установлению мира для населения Украины, в том числе посредством мониторинга и представления докладов о ситуации в области безопасности", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье утром во время патрулирования на подконтрольной "ЛНВ" территории на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один из наблюдателей. Еще один - ранен.