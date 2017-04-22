Скандального судью Чауса в Молдове отпустили на свободу - СМИ

Скандально известного судью Николая Чауса в Молдове отпустили на свободу. Об этом "Стране" сообщили собственные источники.

"В данный момент он уже неделю находится на свободе. Молдавские власти его отпустили, потому что истек срок его содержания под стражей. Это не означает, что по нему отказано в экстрадиции, однако это означает, что в данный момент он на свободе", - сообщил источник в судейских кругах.

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Источник в НАБУ частично подтвердил эту информацию. Также в НАБУ добавили что адвокат предоставил договор об аренде квартиры.

"В данный момент Чаус находится под домашним арестом", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ изобличили Чауса во время получения взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности.

После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. С 12 сентября Чаус был объявлен в национальный розыск.

С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. 1 марта 2017 года стало известно, что Чауса по запросу ГПУ задержали в Молдове.

Адвокаты Чауса обратились к президенту Молдовы Игорю Додону с просьбой предоставить их подзащитному политическое убежище. В Генпрокуратуре Украины сообщили, что решение вопроса об экстрадиции судьи в Украину будет зависеть от решения президента Молдовы о согласии или отказе предоставить ему статус политического беженца.