В Молдове рассказали, как Чаус сдался в руки полиции: пришел с адвокатами и заявлением о мотивах бегства

В полиции считают, что он будет настаивать на политических мотивах своего бегства, сообщает ТСН.

"С ним были адвокаты Украины и Молдовы. Он сам пришел в полицию, сообщил, что нелегально пересек границу и сказал, что хочет сделать заявление", - сообщили в полиции.

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По словам инспектора, судья показал свой паспорт, полиция сверила его внешность с размещенными в Сети фотографиями, и сомнений не осталось – это именно Чаус. Судья пришел в полицию около 11-12 часов, там сразу открыли уголовное дело и уже в 13 Чауса задержали. В антикоррупционную прокуратуру судью передали в 15:20.

Чаус заявил, что его разыскивают, что он покинул Украину по политическим мотивам. Много не говорил. В полиции уверены, что он будет просить не выдавать его украинской стороне.

"Думаю, что он рассчитывает на то, что его не экстрадируют. Поскольку перешел границу нелегально, он мог скрываться, какой ему смысл был приходить к нам. Думаю, что он будет настаивать на политических мотивах", - предположил Дарий.

В полиции отметили, что звонить маме в Украину Чаус не изъявил желания.

"Я ему сразу предложил позвонить родственникам, но он отказался, не захотел никому звонить", - отметил полицейский.

Ранее председатель Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь подтвердил, что Чаус действительно сам пришел в прокуратуру Молдовы. Это случилось накануне, 28 февраля. В ближайшие дни ему будут избирать меру пресечения, а процесс экстрадиции может затянуться на несколько месяцев. В Украине Чауса заочно арестовали и назначили залог в 3,7 млн грн. Его подозревают в получении 150 тысяч долларов за положительное решение по уголовному делу. Взятку он держал в простой стеклянной банке.

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При этом в НАБУ отметили, что окончательное решение по экстрадиции Чауса будет принимать суд Республики Молдова.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса во время получения неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. 6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. С 12 сентября судья объявлен в национальный розыск, с 11 ноября – в международный розыск.