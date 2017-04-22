В оккупированном Крыму не собираются пересматривать решение о запрете Меджлиса. Об этом заявил так называемый глава комитета по делам межнациональных отношений и депортированным гражданам правительства республики Заур Смирнов, передает РИА Новости.

"Решение суда пересматриваться не будет. Обратного хода нет. Мы не пойдем на то, чтобы под давлением извне разрешить деятельность организации, которая дискредитирована своими лидерами, занявшими враждебную позицию по отношению к крымчанам", — сказал Смирнов.

По его словам, крымские татары имеют возможность создавать различные общественные структуры, для отстаивания и продвижения своих интересов. Кроме того, он настаивает, что крымские татары "активно интегрировались в социально-политическое пространство Российской Федерации".

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Как сообщает УНИАН, Международный суд ООН принял приказ, которым удовлетворил запрос Украины о применении временных мер к России по конвенции для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Суд ООН указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать применять ограничения на возможность крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Как известно, оккупационные власти не прекращают осуществлять репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов, в настоящее время известно о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены.