У Кличко понимают, что погнало Черновецкого на ипподром

Шулерство со столичным бюджетом побуждало Черновецкого к эволюции от борьбы с казино до проведения тотализатора на киевском ипподроме. Так считает депутат Киеврады от Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский. По убеждению политика, азартные скачки, организованные в эту субботу столичным мэром, содержали признаки злоупотребления административным ресурсом и нарушений ряда законодательных норм.

«Почему трансляция этого зрелища проходила на муниципальном канале, который финансируется за счет киевлян? Какие правовые основания существуют в КМДА для проведения азартных игр? За какие средства была проведена мощная рекламная кампания – вплоть до рассылки СМС-сообщений? Сколько заработали на этом фирмы-посредники? Вопросов много – и на все мы получим ответы в правоохранительных и регуляторных органах. Наши юристы уже подготовили соответствующие запросы», - отметил политик.

По убеждению Дмитрия Андриевского, прибегнуть к таким сомнительным путям наполнения бюджета Черновецкого вынудила катастрофическая ситуация со столичным бюджетом. «Разрушая киевский бизнес – основной источник наполнения столичного бюджета – Черновецкий фонтанирует сомнительными и незаконными инициативами, благодаря которым обещает выполнять социальные программы в столице», - подытожил депутат.