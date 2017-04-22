Мартыненко заявил, что у него нет 300 миллионов гривен для внесения залога

Бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко уверяет, что у него нет 300 млн.грн. для внесения залога, как альтернативы аресту, требует САП, и считает открытое против него уголовное преследование политически мотивированным.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Мартыненко сделал сегодня по объявлению перерыва в заседании Соломенского районного суда Киева.

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"Вопрос ни в том, есть или нет (денег-УНИАН). Я уже заявлял - их нет", - сказал Мартыненко. При этом он еще раз подчеркнул, что ни предъявленные ему обвинения, ни мера пресечения включительно с внесением 300 млн.грн. залога являются неадекватными решениями со стороны обвинения.

Как сообщал УНИАН, Соломенский районный суд Киева отложил до 10.00 сегодняшнего утра рассмотрение дела по избранию меры пресечения бывшему нардепу Николаю Мартыненко, которого обвиняют в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщал УНИАН, Соломенский райсуд рассматривает сегодня ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения Мартыненко и первому заместителю председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергею Переломе.

Их обоих 20 апреля задержали детективы НАБУ по подозрению в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Задержание состоялось в рамках расследования дела в отношении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и относительно нанесения убытков ПАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 млн грн.

Ранее сегодня во время судебного заседания сторона защиты заявила отвод следственному судье Соломенского райсуда Киева Александру Бобровнику. Адвокаты задержанных выразили сомнения в беспристрастности этого судьи.