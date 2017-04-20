Во Франции ожидают, что "нормандский формат" сохранится после президентских выборов – посол

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон ожидает, что «нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе сохранится после президентских выборов во Франции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дюмон заявила в комментарии журналистам в Киеве.

Она напомнила, что 18 апреля состоялся телефонный разговор лидеров стран «нормандской четверки», в ходе которого стороны выразили уверенность в важности такого формата и необходимости его сохранения и после выборов во Франции.

«Для нас важно – это слушать. Франция как государство готова поддерживать Украину по выходу из этого кризиса. Сейчас мы видим, что ситуация политически малоподвижна. На Донбассе потери продолжаются, к сожалению, поэтому мы намерены продолжать искать выход (из конфликта – УНИАН)», - сказала посол.

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На вопрос, сохранится ли «нормандский формат» переговоров после президентских выборов во Франции, Дюмон ответила: «Скорее всего, да. То, что было сказано (во время телефонного разговора лидеров «нормандской четверки» – УНИАН) со стороны и России, и Украины, что обе страны хотят продолжить этот формат. Я не могу говорить о будущем правительстве Франции, но, скорее всего, оно продолжит (переговоры в «нормандском формате» – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, 18 апреля ночью президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Как отметил Порошенко, все собеседники подчеркнули важность строгого соблюдения режима прекращения огня, о котором договорились накануне Пасхи, а также призвали активизировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу «всех на всех».