Кастинг на кабминовские кресла Тимошенко проведет до пятницы, 13-го

Совет коалиции 13 февраля планирует на своем заседании обсудить вопрос о кадровых изменениях в составе правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Думаю, что в следующую пятницу на Совете коалиции мы рассмотрим эти кадровые вопросы кадровых ротаций в правительстве”, - сказал он.

При этом И.КИРИЛЕНКО заметил, что на сегодняшний день главным вопросом является усиление профессионального уровня Кабинета министров, а не просто смена какого-то должностного лица.

В то же время лидер фракции БЮТ заметил, что пока не обсуждались конкретные фамилии тех людей, которые могут занять министерские кресла в правительстве, а те кандидатуры, которые называют в СМИ, не совсем соответствуют действительности.

«Это может соответствовать действительности, но не соответствует, потому что эти вопросы по должностям и фамилиям не рассматривались», - сказал он. При этом И.КИРИЛЕНКО заметил, что так делать некорректно, поскольку лишь вчера в парламенте рассматривался вопрос о недоверии правительству.

По словам лидера фракции БЮТ, по конкретным фамилиям будут проведены консультации. При этом он допустил, что кандидатур среди депутатов будет маловато. “А за пределами депутатского корпуса нужно очень тщательно подбирать”, - сказал И.КИРИЛЕНКО.